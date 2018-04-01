المدينة المنورة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيُشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الحادي عشر الذي انطلق اليوم بمدينة الرياض.ويستعرض جناح المدينة المنورة في مشاركته بالملتقى المقومات السياحية وفرص الاستثمار السياحي والمبادرات والمشاريع السياحية الجديدة بالمنطقة، حيث يُشارك في الجناح عدد من الجهات الحكومية من ضمنها أمانة المنطقة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ومركز البحوث والدراسات، وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني، وعدد من المستثمرين في القطاع السياحي من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية.وحققت منطقة المدينة المنورة ثمان جوائز للتميز السياحي لعام 2018م، واستلم الأفراد والجهات الجوائز في حفل توزيعها الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي بنسخته الحادية عشر تقديراً لجهودهم في صناعة السياحة وتطويرها.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أمين مجلس التنمية السياحية المهندس فيصل بن خالد المدني، أن المشاركة في الملتقى تأتي انفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بهدف إبراز المدينة المنورة ومقوماتها السياحية وعرض الأنشطة والمشاريع السياحية بالمنطقة, واستمراراً لمشاركات المجلس في المناسبات التي تخدم تنمية الاستثمار في القطاع السياحي والتسويق للمنطقة كوجهه سياحية واعدة ومميزة.// انتهى //18:11ت م