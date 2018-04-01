الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسشاركت الهيئة العامة للاستثمار في النسخة الحادية عشرة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمركز الملك عبدالله الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.وتعرض الهيئة من خلال جناحها "استثمر في السعودية" طيلة أيام المعرض المصاحب للملتقى، أنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية والمشتركة، بالإضافة إلى الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة.ويهدف ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي إلى تمكين الجهات المشاركة من التواصل مع المستثمرين والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية والجهات المطورة للوجهات السياحية، والاطلاع على المشاريع المرتبطة بالسياحة والشركات السياحية، حيث يتواجد أكثر من 250 جهة مشاركة، وأكثر من 14 وجهة سياحية عارضة من المناطق بالإضافة إلى مشاركة شركات عالمية متخصصة في تشغيل الفنادق تهدف لعرض وجذب منتجاتها.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، ومعالجة العديد من المعوقات والتحديات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من مصاف أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال.// انتهى //18:12ت م