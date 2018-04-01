المنامة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمملكة البحرين اليوم ، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، مشيرة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز .وأوضحت اللجنة في بيان بثته - وكالة الأنباء البحرينية - أن الحقل يعد أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة ، مشيرة إلى ان الحقل الجديد سيسهم بتطوير قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.// انتهى //18:13ت م