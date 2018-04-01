الباحة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسشاركت جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة بالتعاون مع حملة "وطن بلا مخالف " بجولة ميدانية على سوق السبت الشعبي بمحافظة بلجرشي للكشف عن جودة العسل وفحص العينات للعسل المعروض من قبل الباعة بالسوق في مختبرات الجمعية ، حيث احتجزت الجمعية 620 كليو جراما من العسل, إلى جانب الاحتفاظ على عينات آخرى متخمرة ومخزنة بشكل غير مناسب .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الخازم أنه تم في حملة اليوم بسوق السبت ببلجرشي , سحب 62 عينة عسل من 17 محلاً, بالإضافة إلى حجز 620 كيلوجراما من العسل مشكوك فيها حتى تظهر النتائج من مختبر تحليل وجودة العسل بجمعية النحالين التعاونية, وتم التحفظ على العينات المتخمرة والمخزنة بشكل غير مناسب.وأكد الدكتور الخازم أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة شاركت ضمن لجنة مكونة من الضبط الإداري وبلدية بالجرشي وصحة وزراعة الباحة ومكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حملة "وطن بلا مخالف", مشيراً إلى أن دور الجمعية, الكشف عن جودة العسل وفحص العينات في مختبرات الجمعية.// انتهى //18:31ت م