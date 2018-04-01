الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسحصد المنتخب السعودي للكاراتيه 14 ميدالية متنوعة في بطولة كازاخستان الدولية المفتوحة التي اختتمت اليوم بمدينة اليت الكازاخستانية بواقع ( ذهبيتان وفضيتان وعشر ميداليات برونز ) .واحتل المنتخب السعودي المركز الخامس في الترتيب العام ، حيث انتزع لاعب المنتخب سند سفياني الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 70 كجم للدرجة الناشئين ، بينما حقق زميله محمد القرني ذهبية القتال تحت وزن 76 كجم للدرجة الشباب ، وحقق لاعب المنتخب على الفريح الميدالية الفضية في منافسات الكاتا الفردي للدرجة الناشئين ، كما نال عمر العازمي فضية القتال فوق وزن 76 كجم للدرجة الشباب .وحصل عبدالرحمن بادريق على برونزية القتال تحت وزن 63 كجم ، وأحمد المالكي على برونزية القتال في نفس الوزن لدرجة الناشئين ، فيما نال زايد البيشي برونزية القتال فوق وزن 70 كجم للدرجة الناشئين ، وعبدالله المانع حصل على برونزية القتال تحت وزن 57 كجم للناشئين ، وحقق نواف المالكي على برونزية القتال في منافسات القتال تحت وزن 55 كجم للدرجة الشباب ، وإبراهيم المرزوق حصل على برونزية القتال تحت وزن 76 كجم ، ونال محمد الراجح برونزية الكاتا الفردي للدرجة الشباب ، وحصل مطلق العتيبي على برونزية القتال تحت وزن 57 كجم للدرجة الناشئين ، فيما حصل محمد الغامدي على ميداليتان برونزيتان في منافسات الكاتا للدرجة الشباب .// انتهى //19:19ت م