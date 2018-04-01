الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسافتتحت اليوم منافسات بطولة النخبة لدرجة الناشئين على صالة هيئة الرياضة بالدمام، وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز مضر على المحيط بنتيجة (31-23)، وستلعب غدا مباريات الجولة الثانية بمواجهة مضر مع النور عند الرابعة عصراً، ويتبعها مباراة منتخب الناشئين مع الخليج عند الخامسة والنصف مساءً، وذلك على نفس الصالة .وأصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول مباريات بطولة الاتحاد الأولى لدرجة البراعم مواليد 2002م فما فوق، والمقرر إقامتها في مدينة الدمام خلال الفترة من الجمعة 20 رجب وحتى الاحد 22 رجب 1439هـ، وذلك على صالتي ناديي الخليج والصفا .وتم توزيع الفرق الـ 12 المقرر مشاركتها في البطولة إلي أربع مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة، وضم المجموعة الأولى فرق: (المحيط - الأهلي - العدالة)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: (الخليج - العربي - القارة)، ووقعت فرق (النور - الابتسام - الصفا) في المجموعة الثالثة، فيما جاءت فرق (مضر - الترجي - الهدى) في المجموعة الرابعة.وستلعب البطولة في دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد بخوض كل فريق مباراتين، وبعدها يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي سيلعب بنظام خروج المغلوب ، ومن ثم تتأهل الفرق الفائزة للدور نصف النهائي، وبعده للنهائي.يذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن إطار تطلعات الاتحاد السعودي لكرة اليد في نشر اللعبة وصقل مواهب هذه الفئة العمرية وإعدادهم منذ الصغر .// انتهى //19:20ت م