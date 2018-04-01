الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستواصلت عملية استقبال المشاركين في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي ستنطلق الأربعاء المقبل ، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 من الشهر ذاته ، في كل من مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض .وبدأ يوم أمس السبت استقبال المتسابقين الذين وقع عليهم الاختيار، لتسليمهم البطاقات التعريفية الرسمية التي تخول لهم خوض غمار منافسات بطولة المملكة للبلوت، حيث شهدت عملية استقبال المتسابقين مرونة وسرعة قياسية في تسليم المتسابق بطاقته التعريفية، فيما ستستمر عملية تسليم البطاقات للمشاركين حتى نهاية يوم غدٍ بمشيئة الله.يذكر أن عدد اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة يبلغ 12.288 لاعباً وقع عليهم الاختيار بنظام عشوائي إلكتروني، من أصل ما يزيد على 80 ألفا تقدموا بطلب المشاركة والتسجيل عبر بوابة البطولة، طوال الفترة الماضية .// انتهى //19:21ت م