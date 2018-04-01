الباحة 15 رجب 1439هـ الموافق 01 إبريل 2018م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة في محافظة القرى ممثلة بدار الفتاة الأربعاء القادم ، ورشة عمل بعنوان " بقيمي أسمو " وذلك بمقر دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم بالأطاولة .وستتضمن الورشة العديد من البرامج والأنشطة إلى جانب تقديم الهدايا السحب على العديد من الجوائز للحاضرات .وتأتي هذه الورشة ضمن البرامج والمشاركات المجتمعية التي تنفذها اللجنة خلال هذا العام.// انتهى //19:21ت م