اجتماعي / دار الفتاة بتنمية الأطاولة تنظم ورشة عمل "بقيمي أسمو"
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
الباحة 15 رجب 1439هـ الموافق 01 إبريل 2018م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة في محافظة القرى ممثلة بدار الفتاة الأربعاء القادم ، ورشة عمل بعنوان " بقيمي أسمو " وذلك بمقر دار عائشة لتحفيظ القرآن الكريم بالأطاولة .
وستتضمن الورشة العديد من البرامج والأنشطة إلى جانب تقديم الهدايا السحب على العديد من الجوائز للحاضرات .
وتأتي هذه الورشة ضمن البرامج والمشاركات المجتمعية التي تنفذها اللجنة خلال هذا العام.
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19:21ت م