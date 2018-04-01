مدريد 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسواصل فريق فالنسيا الضغط على قطبي العاصمة اتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث بفوزه اليوم على مضيفه ليغانيس بهدف دون رد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.وعزز فريق فالنسيا موقعه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة معيدا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد الثالث الذي كان عاد بفوز كبير على مضيفه لاس بالماس 3-صفر أمس السبت في افتتاح الجولة ، وتجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر .وفي مباراة ثانية، تعادل اسبانيول مع الافيس بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، والثاني إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر.ويلعب لاحقا فريق ايبار مع ريال سوسييداد، وملقا مع فياريال ، وتختتم الجولة غدا بلقاء خيتافي مع ريال بيتيس .// انتهى //19:29ت م