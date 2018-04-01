كارديف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستفوق الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا على منافسه النيوزيلندي جوزيف باركر في النزال المرتقب الذي أقيم بينهما في العاصمة الويلزية كارديف ، ليوحد ثلاثية ألقاب الوزن الثقيل في الملاكمة .وبعد 12 جولة لم يتمكن أي من الملاكمين من حسمها بالضربة القاضية ، وأتى قرار القضاة الثلاثة موحدا لصالح البريطاني، الذي تفوق بنتيجة 118-110، و118-110، و119-109.وحافظ حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 على سجله الخالي من الهزائم في 21 منازلة خاضها خلال مسيرته، إلا أنها المرة الأولى التي يفشل فيها بالفوز بالضربة القاضية .// انتهى //19:47ت م