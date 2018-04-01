تونس 15 رجب 1439 هـ الموافق 1 أبريل 2018 م واسبدأت في العاصمة التونسية اليوم ، أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ، بمشاركة وفود عن الدول الأعضاء في البنك وعدد من الخبراء في عالم المال والاقتصاد .وتضمنت فعاليات اليوم الأول للاجتماعات التي تستمر خمسة أيام ، انعقاد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في دورته الـ 325 برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، الذي أعرب في كلمته الافتتاحية عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية رئيسًا وحكومًة وشعبًا على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وحسن الترتيب لها ، معبرًا عن أمله في خروج هذه الاجتماعات بنتائج فعالة ومهمة لدعم خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء كافة .كما احتوت الاجتماعات على عقد مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، ومجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، ومجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .واشتملت الفعاليات كذلك على عقد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية ، التي تضمنت عددًا من ورشات العمل من بينها الشراكة الاستراتيجية من أجل تشجيع ريادة الأعمال وتوظيف الشباب ، والشراكة لدعم الابتكار والتجديد والنهوض بالقطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية .كما انعقدت أيضًا اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء ، والجمعية العمومية لاتحاد المقاولين من الدول الإسلامية ، والجمعية العمومية لاتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء .وصاحب فعاليات اليوم الأول للاجتماعات عقد ورشة بعنوان " تطوير البنى التحتية في إفريقيا : الفرص والتحديات " ، بحثت واقع وآفاق البنى التحتية في إفريقيا وكيفية تطويرها بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية .// انتهى //20:08ت م