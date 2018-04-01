الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسفاز فريق أرسنال على ضيفه ستوك سيتي بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وارتفع رصيد أرسنال إلى 51 نقطة بالمركز السادس ، وتوقف رصيد ستوك عند 27 نقطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير .وخسر فريق تشلسي من توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ، ليتوقف رصيد تشلسي عند 56 نقطة بالمركز الخامس ، وارتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة بالمركز الرابع .// انتهى //20:10ت م