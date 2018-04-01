تونس 15 رجب 1439هـ الموافق 01 ابريل 2018 م واسأعربت تونس عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.وجددت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته اليوم دعوة المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ولسياسة القمع التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني، في ما وصفته بتحدّ سافر لقرارات الشرعية الدولية .وأكد البيان تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضالاته من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة و إقامة دولته المستقلة على أراضيه بعاصمتها القدس المحتله .// انتهى //20:11ت م