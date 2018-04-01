تونس 15 رجب 1439هـ الموافق 01 ابريل 2018 م واساعتمد البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً جديداً لتونس بمبلغ 184 مليون دولار .جاء ذلك عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات دورته الـ 325 التي انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، على اعتماد تمويلات جديدة لتونس بمبلغ 184 مليون دولار .وتهدف الاعتمادات الجديدة لتمويل مشروعات دعم لنظام النقل والطاقة الكهربائية في تونس بمبلغ 150 مليون دولار ، وتمويل إنشاء مستشفيين إقليميين في منطقتي تالة والدهماني بمبلغ 33.6 مليون دولار ، إلى جانب تقديم مساعدة فنية بصورة منحة بمبلغ 280 ألف دولار لتحديد البرامج ودراسة الجدوى الخاصة بتحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأقل نمواً في المناطق الحدودية ، ومبلغ مماثل في صورة منحة لإعداد الدراسات اللازمة لنقل مصنع السيليلوز من وسط مدينة القصرين إلى خارجها .// انتهى //20:23ت م