نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في لجنة المبادرات النوعية اليوم ورشة عمل بعنوان "دراسة المبادرات النوعية" بالإدارات والأقسام النسائية, ومكاتب التعليم ومدارس البنات، وذلك بمقر إدارة التربية الخاصة.وأوضحت نائبة رئيسة اللجنة غالية السويدي أن الورشة التي تستمر يومين ستقوم بحصر جميع المبادرات الواردة لها بشكل عام ودراسة النوعية منها ، وتصنيفها حسب نوعها ، ليتم تصنيفها بشكل نوعي وأصيل وفقا لما ورد في الخطة التشغيلية أو المشاريع الوزارية, مؤكدة أن اللجنة تسعى لعمل العديد من اللقاءات وورش العمل التي تستهدف الجميع إضافة إلى إعداد بطاقات وعروض توعوية لتعزيز المبادرات والارتقاء بماهو جيد منها.//انتهى //21:02ت م