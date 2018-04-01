نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بنجران , بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، مستهدفة طالبات المرحلة المتوسطة, لتعريفهن بكيفية اختيار المسار المناسب لهن بعد انتهاء المراحل الدراسية.وتضمن البرنامج الذي أقيم مؤخراً , التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية, وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى أهمية المهنة في سوق العمل في مجالات التصميم والخياطة والتجميل والتزيين النسائي, كما تم تقديم ورشتي عمل بعنوان "تصميم الأزياء باستخدام خامات البيئة" و "تزيين أغطية الجوال".ويهدف البرنامج إلى تبصير الطالبات بقدراتهن وإمكانياتهن ومساعدتهن على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.// انتهى //21:03ت م