القطيف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم، حملة تفتيشية بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، مستهدفتاً نشاطات التشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية في المحافظة ، ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، تم خلالها ضبط 15 مخالفاً من العمالة الوافدة.وأوضح مكتب العمل أن تلك المنشآت تقع ضمن كيان التشييد الذي يندرج تحته الأنشطة التالية: (تشيد المباني، الهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة) .وبين أن المنشآت الواقعة تحت كيان التشييد، يمكنها الاستفادة من خدمة " أجير " التي تهدف إلى تنظيم العمل عن طريق توثيق العلاقات العمالية وتضمن تنظيم تحركات العمالة الوافدة بشكل قانوني وتقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة وتعزيز شفافية سوق العمل.// انتهى //21:08ت م