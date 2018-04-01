عام / عمل القطيف يضبط 15 مخالفاً ضمن حملة " وطن بلا مخالف "
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
القطيف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم، حملة تفتيشية بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، مستهدفتاً نشاطات التشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية في المحافظة ، ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، تم خلالها ضبط 15 مخالفاً من العمالة الوافدة.
وأوضح مكتب العمل أن تلك المنشآت تقع ضمن كيان التشييد الذي يندرج تحته الأنشطة التالية: (تشيد المباني، الهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة) .
وبين أن المنشآت الواقعة تحت كيان التشييد، يمكنها الاستفادة من خدمة " أجير " التي تهدف إلى تنظيم العمل عن طريق توثيق العلاقات العمالية وتضمن تنظيم تحركات العمالة الوافدة بشكل قانوني وتقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة وتعزيز شفافية سوق العمل.
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21:08ت م