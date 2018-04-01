عام / الشؤون الإسلامية بنجران تختتم مسابقة " البرنامج العلمي لتحفيظ المتون "
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ، المسابقة الفكرية الثانية " البرنامج العلمي لتحفيظ المتون " .
واستمرت المسابقة التي كان محورها كتاب " الغلو مظاهره .. أسبابه .. علاجه " ستة أيام .
وشكلت لجان علمية وتقنية لوضع نماذج الأسئلة والأجوبة وفرز الإجابات بشكل إلكتروني ، كما أقيم حفل بهذه المناسبة بمقر الفرع تم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم .
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21:11ت م