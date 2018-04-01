نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ، المسابقة الفكرية الثانية " البرنامج العلمي لتحفيظ المتون " .واستمرت المسابقة التي كان محورها كتاب " الغلو مظاهره .. أسبابه .. علاجه " ستة أيام .وشكلت لجان علمية وتقنية لوضع نماذج الأسئلة والأجوبة وفرز الإجابات بشكل إلكتروني ، كما أقيم حفل بهذه المناسبة بمقر الفرع تم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم .// انتهى //21:11ت م