حائل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال حائل الثلاثاء القادم عدداً من المحاضرات بعنوان "أهمية الإخلاص" وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات التي يلقيها الدكتور صالح السعود في جامع الدكتور ناصر الرشيد بحي المنتزه الشرقي وعبدالله الدبل في مسجد أم البيوض بحي المنتزه الغربي و خالد المرشدي في مسجد الهجهوج بحي المنتزه الشمالي وفرحان العنزي في جامع سلمان الفارسي بحي المنتزه الشرقي ، ضمن مناشط المكتب التوجيهية .// انتهـى //21:15ت م