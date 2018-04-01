الرياض 15 رجب 1439هـ الموافق 01 ابريل 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة فيصل عابد ، المركز الـ58 عالمياً من أصل 208 لاعبين ، بعد أن تمكن من الوصول إلى الدور الـ 64 في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عاماَ التي انطلقت اليوم بمدينة فيرونا الإيطالية .وتأهل لاعب المنتخب السعودي فيصل عابد إلى هذا الدور بعد أن تمكن من الفوز على الليتواني يوكنا .من جهة أخرى ، أنهى بقية لاعبي المنتخب السعودي عادل المطيري وأحمد القديحي وأحمد البحراني ( سلاح السيف ) وعلي البنعلي وعبدالملك الأومير ( سلاح الشيش) اليوم تدريباتهم اللياقية والدروس الفردية ، استعداداً لإنطلاق المنافسات يومي الأربعاء والسبت المقبلين , فيما سيخوض حسين الطويل وسلطان العميري لاعبا المنتخب السعودي للناشئين للمبارزة، غدا منافسات سلاح المبارزة (الابيه).// انتهى //21:16ت م