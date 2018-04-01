رياضي / بطولة العالم للمبارزة : لاعب المنتخب الوطني فيصل عابد يتأهل ويحقق المركز الـ 58 علامياً
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
الرياض 15 رجب 1439هـ الموافق 01 ابريل 2018 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة فيصل عابد ، المركز الـ58 عالمياً من أصل 208 لاعبين ، بعد أن تمكن من الوصول إلى الدور الـ 64 في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عاماَ التي انطلقت اليوم بمدينة فيرونا الإيطالية .
وتأهل لاعب المنتخب السعودي فيصل عابد إلى هذا الدور بعد أن تمكن من الفوز على الليتواني يوكنا .
من جهة أخرى ، أنهى بقية لاعبي المنتخب السعودي عادل المطيري وأحمد القديحي وأحمد البحراني ( سلاح السيف ) وعلي البنعلي وعبدالملك الأومير ( سلاح الشيش) اليوم تدريباتهم اللياقية والدروس الفردية ، استعداداً لإنطلاق المنافسات يومي الأربعاء والسبت المقبلين , فيما سيخوض حسين الطويل وسلطان العميري لاعبا المنتخب السعودي للناشئين للمبارزة، غدا منافسات سلاح المبارزة (الابيه).
// انتهى //
21:16ت م