المحرق 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأقام جناح المملكة العربية السعودية - ضيف الشرف - بمعرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بأرض قلعة عراد بمدينة المحرق ، اليوم , عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.وتضمن جناح المملكة عدة فعاليات منها أمسية شعرية للدكتور صالح الشادي في قاعة الفعاليات بالمعرض ، وسط حضور جماهيري مميز ، كما تم عرض الفيلم السعودي "ثوب العرس" للمخرج محمد الصفار ، والفيلم السعودي "الآخر" للمخرج توفيق الزايدي ، إضافة إلى فعالية النحت على الخشب ، وعرض موسيقي لفرقة "نغم" السعودية , فيما يقيم الجناح مساء يوم غد ندوة بعنوان "أعلام في ثقافة الخليج" يقدمها الدكتور سعد البازعي ، بمشاركة الدكتور ضياء الكعبي ، ومن مملكة البحرين مبارك العماري.وقد شهد الجناح زيارة العديد من الشخصيات والمسؤولين ، وتوافد عدد كبير من زوار المعرض الذين اطلعوا على أركان الجناح ومعروضاته.مما يذكر أن فعاليات معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي يشارك فيه أكثر من 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 26 دولة ، مستمرة إلى يوم السبت القادم .// انتهى //21:19ت م