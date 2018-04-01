سياسي / نائب الرئيس اليمني يشيد بالتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
عدن 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح, أن القيادة والحكومة الشرعية في بلاده عازمة على استعادة الدولة اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتحقيق السلام الدائم.
وأشاد خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن, بالتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في معاركه ضد الميليشيا في مناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ومنطقتي كرش والقبيطة بمحافظة لحج على طريق استكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
من جهته تطرق قائد المنطقة خلال الاتصال، إلى التطورات الميدانية وجاهزية الجيش لاستمرار التقدم وتحرير ما تبقى من مناطق من الميليشيا الحوثية.
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21:38ت م