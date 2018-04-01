سياسي / نائب الرئيس اليمني يشيد بالتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني

الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
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عدن 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح, أن القيادة والحكومة الشرعية في ‏بلاده عازمة على استعادة الدولة اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتحقيق السلام ‏الدائم.‏
وأشاد خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن, بالتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في معاركه ضد الميليشيا في ‏مناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ومنطقتي كرش والقبيطة بمحافظة لحج على طريق ‏استكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏
من جهته تطرق قائد المنطقة خلال الاتصال، إلى التطورات الميدانية وجاهزية ‏الجيش لاستمرار التقدم وتحرير ما تبقى من مناطق من الميليشيا الحوثية.‏
// انتهى //
21:38ت م