الدمام 15 رجب 1439 هــ الموافق 01 ابريل 2018 م واسوقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم ، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات الرائدة وإنطلاقاً من مبدأ الشراكة الوطنية والتوسع في تقديم خدمات إلكترونية مستقبلية عبر بوابة صحة الشرقية .وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح بن علي السلوك أن مذكرة التفاهم تعد إطار عمل مشترك يمّكن الطرفين من توظيف إمكاناتهما وقدراتهما في تنفيذ أعمال مشتركة يتم فيها استثمار وتوحيد الجهود والطاقات المتوافرة لدى الطرفين لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والتفوق، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية في صحة الشرقية لتساعد مستفيدي وزارة العمل بالشرقية من مستحقي الإعانات الشهرية لمرضى فقر الدم المنجلي ومرضى اضطرابات النمو والسلوك.وبين الدكتور السلوك أن المذكرة تهدف إلى السعي للربط إلكترونياً بين الوزارتين لتسهيل إجراءات تحويل الحالات من مراكز التأهيل خاصة والفروع الإيوائية عامة وقبول الحالات بشكل مباشر وذلك باعتماد (رقم خاص) بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والفروع التابعة له.من جهته بين مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تجتمع بالتنسيق بينهما لوضع الإستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون في المجالات المحددة بأعلى مذكرة التفاهم هذه والتنسيق في ذلك مع متابعة وتقويم تلك الاستراتيجيات والإجراءات والعمل على تطويرها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذها .وأضح المقبل أن مذكرة التفاهم تعمل على منح الموافقة للممارسين الصحيين المتطوعين من خارج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم خدماتهم للمستفيدين بالفروع الايوائية ضمن أهداف مبادرة (بعطائكم نحيا) التي يتبناها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ودعم فروع وزارة العمل والتنمية في المنطقة الشرقية بالاحتياج والمتطلبات من الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية حسب إمكانيات وزارة الصحة.‏// انتهى //21:41ت م