عام / " تنمية مهارات التعامل مع السائح " دورة تدريبية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
بريدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
انطلقت في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم اليوم دورة " تنمية مهارات التعامل مع السائح " التي ينفذها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) ، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الدورة تستمر خمسة أيام وتستهدف منسوبي الجهات الحكومية والخاصة من العاملين في مطار الأمير نايف ، وتأتي في إطار مذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي شملت عدداً من البرامج التدريبية لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع السائح ، بهدف رفع قدراتهم لخدمة القطاع السياحي الوطني .
وبين المشيقح أن البرنامج الحالي نفذ في مرحلتيه الأولى والثانية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة وتعد القصيم هي المرحلة الثالثة للبرنامج .
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