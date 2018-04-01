بريدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسانطلقت في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم اليوم دورة " تنمية مهارات التعامل مع السائح " التي ينفذها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) ، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني .وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الدورة تستمر خمسة أيام وتستهدف منسوبي الجهات الحكومية والخاصة من العاملين في مطار الأمير نايف ، وتأتي في إطار مذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي شملت عدداً من البرامج التدريبية لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع السائح ، بهدف رفع قدراتهم لخدمة القطاع السياحي الوطني .وبين المشيقح أن البرنامج الحالي نفذ في مرحلتيه الأولى والثانية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة وتعد القصيم هي المرحلة الثالثة للبرنامج .// انتهى //21:51ت م