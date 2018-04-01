الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي ، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة 1 /7 / 1439هـ وحتى 14 /7 / 1439هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ( 463,073) من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ( 34) شخصاً ، بينهم (30) أثيوبياً ، و (3) يمنيين ، وسعودي ، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة ، وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .وأكد العقيد البحري الركن ساهر الحربي أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم ." للصحف " // انتهى //22:22ت م