عمّان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسبدأت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم فعاليات "منتدى العقبة الدولي الرابع للبحث العلمي" بتنظيم من المنظمة الأوروعربية لابحاث البيئة والمياه والصحراء, بمشاركة 600 باحث وخبير يمثلون 12 دولة.ويهدف المنتدى إلى نشر ثقافة البحث العلمي لتحقيق التميز على مستوى البرامج الأكاديمية، وتعزيز روح التنافس بين الباحثين والتميز في الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا لمواكبة الرؤية الوطنية في الصناعة البحثية.ويناقش المنتدى عدة محاور منها محور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها في مختلف العلوم، ومحور التعدين واقتصاديات التعدين بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، إضافةً إلى محور الاستثمار في السياحة.// انتهى //22:25ت م