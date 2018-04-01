عام / نائب الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في تسهيل إجراءات الحج لليمنيين
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، الجهود التي تقوم بها المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم.
وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه في الرياض وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة بلاده أحمد عطيه, على مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
كما أطلع وزير الأوقاف اليمني، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات اللازمة لموسم الحج القادم وجهود التنسيق مع الجانب السعودي والإشراف على الوكالات السياحية المعتمدة.
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