الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسثمن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، الجهود التي تقوم بها ‏المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم.وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه في الرياض وزير ‏الأوقاف والإرشاد في حكومة بلاده أحمد عطيه, على مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات ‏اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.كما أطلع وزير الأوقاف اليمني، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات ‏اللازمة لموسم الحج القادم وجهود التنسيق مع الجانب السعودي والإشراف على الوكالات ‏السياحية المعتمدة.‏// انتهى //22:25ت م