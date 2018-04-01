إسلام آباد 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستمكنت قوات الأمن الباكستاني من القضاء على عنصر إرهابي ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن نفذت العملية في منطقة "مستونج" بإقليم بلوشستان وعثرت على موقع سري لعناصر إرهابية، وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة منهم.// انتهى //23:01ت م