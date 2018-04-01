عمّان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسفاز فريق الفيصلي على الحسين إربد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، من الجولة 17 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة ليصعد للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن المتصدر الوحدات، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد الحسين إربد عند 16 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //23:02ت م