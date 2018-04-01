عام / ملتقى للتوظيف بالكلية التقنية للبنات بجازان غداً
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
جيزان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
تنظم كلية التقنية للبنات بجازان غداً, فعاليات ملتقى التوظيف الثاني بعنوان "مستقبل وطن... نبنيه معاً " بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية, وذلك بمقر المركز الثقافي بمدينة جيزان .
وأوضحت عميدة الكلية سامية الموسى ، أن الملتقى يستهدف خريجات الكلية التقنية والعاملات بالشركات والقطاع الخاص وسيدات الأعمال لتمكين الخريجات من إيجاد فرص وظيفية حقيقية بأيدي عاملة ذات كفاءة وطنية عالية .
وبينت أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات الكلية التقنية والعمل على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لتخصصات ومؤهلات الخريجات.
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