جيزان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستنظم كلية التقنية للبنات بجازان غداً, فعاليات ملتقى التوظيف الثاني بعنوان "مستقبل وطن... نبنيه معاً " بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية, وذلك بمقر المركز الثقافي بمدينة جيزان .وأوضحت عميدة الكلية سامية الموسى ، أن الملتقى يستهدف خريجات الكلية التقنية والعاملات بالشركات والقطاع الخاص وسيدات الأعمال لتمكين الخريجات من إيجاد فرص وظيفية حقيقية بأيدي عاملة ذات كفاءة وطنية عالية .وبينت أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات الكلية التقنية والعمل على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لتخصصات ومؤهلات الخريجات.//انتهى//23:02ت م