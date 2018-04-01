حائل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني مساء اليوم التصفيات النهائية لبطولة التعليم لكرة القدم 2018 للمرحلة الثانوية , وتستمر خمسة أيام , وذلك على ملعب التعليم .ويشارك في التصفيات ثمانية منتخبات تمثل إدارات التعليم في مناطق " الإحساء والطائف والجوف والرياض والمدينة المنورة وجدة وصبيا وحائل" بحضور عدد من المسؤولين في الإدارة ورئيس وأعضاء اللجان المنظمة ورؤساء الوفود المشاركة .وبدأت البطولة باستعراض الفرق المشاركة التي تمثل 8 إدارات تعليمية , ثم انطلقت أربع مباريات في يوم البطولة الأول انتهت المباراة الأولى ضمن المجموعة الأولى التي جمعت فريق منتخب تعليم صبيا و منتخب تعليم الرياض بفوز منتخب تعليم الرياض بهدف وحيد، فيما شهدت المباراة الثانية التي جمعت منتخب تعليم جدة ومنتخب تعليم الطائف بفوز منتخب تعليم جدة بهدفين مقابل هدف.وجاءت نتائج مباريات المجموعة الثانية التي جمعت في المباراة الأولى منتخب تعليم الأحساء ومنتخب تعليم الجوف بالتعادل بهدف لكل منهما، أما المباراة الثانية التي جمعت منتخب تعليم حائل ومنتخب تعليم المدينة المنورة فقد انتهت بفوز منتخب تعليم حائل بهدفين.// انتهى //23:07ت م