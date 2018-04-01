جيزان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسبدأت مساء اليوم ، فعاليات معرض الأسر المنتجة الذي ينظمة نادي الأعمال التابع لوحدة العمل التطوعي بشؤون الطلاب بجامعة جازان بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة, وذلك بمقر كلية الأعمال والسنة التحضيرية "بنات" بمدينة جيزان .وأوضحت رئيسة القسم النسائي بجمعية الأسر المنتجة سها دغريري, أن المعرض الذي يقام على مدى يومين, يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتمكينها والمساهمة في التسويق للمنتجات الحرفية لتلك الأسر.وبينت أن المعرض الذي يقام بمشاركة 20 أسرة منتجة يحوي العديد من المنتجات والحرف والأشغال اليدوية مثل الخياطة وتركيب وصناعة البخور والعطور والعطارة والمطاحن والتجميل والهدايا والكوفي شوب والاكلات الشعبية.وأفادت أن المعرض يأتي استمراراً لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين جامعة جازان وجمعية الأسر المنتجة بهدف دعم منسوبات تلك الأسر وتأهيلهن في مختلف مجالات العمل.//انتهى//23:30ت م