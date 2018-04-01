القاهرة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد برئاسة المملكة، وذلك بناءً على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت، ومصر، والأردن، لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، إن الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام الجمعة الماضية وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.وأضاف أبوعلي، أنّ الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 16 شهيد وأكثر من 1500 جريح.وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال.// انتهى //23:53ت م