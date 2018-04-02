عرعر 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنفذ فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية اليوم ضمن برنامج " معكم " ، زيارة للمرضى المنومين بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر وتوزيع باقات الورود لهم لرسم البسمة على محياهم .وقدم مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة محمد بن نايف العنزي شكره لأعضاء فريق التطوع وإدارة مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد على تعاونهم لتنفيذ هذه المبادرة وماقاموا به من جهود واضحة في إبراز أهمية العمل التطوعي في كافة المجالات .// انتهى //00:10ت م