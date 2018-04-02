الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري لإدارة المباراة النهائية لكأس ‎خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع فريقي الفيصلي والاتحاد.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد شرح الطاقم السعودي ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يوينو المقبل.// انتهى//00:46ت م