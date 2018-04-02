رياضي / تكليف الحكم المرداسي ومساعديه الشلوي والعبكري لإدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري لإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع فريقي الفيصلي والاتحاد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد شرح الطاقم السعودي ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يوينو المقبل.
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