عام / نائب أمير منطقة عسير ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء العسيري والختارشي والهلالي
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
محايل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، لشهداء الواجب الجندي علي بن سليمان محمد عسيري ، ووكيل الرقيب فهد بن الحجري طالع الختارشي والرقيب عبده بن مشعي علي الهلالي من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الحد الجنوبي .
وعبر سموه ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهداء اللذين استشهدوا في ميدان العز والشرف ، سائلا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان .
وعبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على مواساتهم في شهداء الوطن ، مؤكدين أنهم فخورين بما قدمه أبنائهم في ميدان العز والشرف، ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين ومقدرات الوطن .
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