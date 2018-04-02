محايل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، لشهداء الواجب الجندي علي بن سليمان محمد عسيري ، ووكيل الرقيب فهد بن الحجري طالع الختارشي والرقيب عبده بن مشعي علي الهلالي من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الحد الجنوبي .وعبر سموه ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهداء اللذين استشهدوا في ميدان العز والشرف ، سائلا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان .وعبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على مواساتهم في شهداء الوطن ، مؤكدين أنهم فخورين بما قدمه أبنائهم في ميدان العز والشرف، ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين ومقدرات الوطن .// انتهى //01:07ت م