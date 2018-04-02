تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساختتمت كلية تيماء دورة تدريب المدربين (TOT) بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك ، بحضور عميد كلية تيماء الجامعية الدكتور عواد الشمري .واستهدفت الدورة التي عقدت بمبنى التنمية الاجتماعية بمحافظة تيماء واستمرت خمسة أيام أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة، وجميع فئات المجتمع عموماً، وجاءت ضمن برنامج خدمة الكلية للمجتمع المحلي، وتلبية لاحتياجاته .الجدير بالذكر أنه تم خلال الدورة عقد دورتين مصاحبتين، الأولى بعنوان ( القيادة والإبداع الإداري) قدمها عميد كلية تيماء الدكتور عواد الشمري ، والثانية بعنوان ( إدارة الذات والتفكير الإيجابي في الحياة) قدمها أستاذ علم النفس المشارك بجامعة تبوك الدكتور ياسر السيد .وفي ختام الدورات قدم المحاضرون شكرهم وتقديرهم للقائمين على إنجاح هذه الفعاليات.// انتهى //02:05ت م