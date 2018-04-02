عام / اختتام دورة تدريب المدربين ( TOT ) بكلية تيماء
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
اختتمت كلية تيماء دورة تدريب المدربين (TOT) بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك ، بحضور عميد كلية تيماء الجامعية الدكتور عواد الشمري .
واستهدفت الدورة التي عقدت بمبنى التنمية الاجتماعية بمحافظة تيماء واستمرت خمسة أيام أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة، وجميع فئات المجتمع عموماً، وجاءت ضمن برنامج خدمة الكلية للمجتمع المحلي، وتلبية لاحتياجاته .
الجدير بالذكر أنه تم خلال الدورة عقد دورتين مصاحبتين، الأولى بعنوان ( القيادة والإبداع الإداري) قدمها عميد كلية تيماء الدكتور عواد الشمري ، والثانية بعنوان ( إدارة الذات والتفكير الإيجابي في الحياة) قدمها أستاذ علم النفس المشارك بجامعة تبوك الدكتور ياسر السيد .
وفي ختام الدورات قدم المحاضرون شكرهم وتقديرهم للقائمين على إنجاح هذه الفعاليات.
// انتهى //
02:05ت م