تبوك 15 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك اليوم , مسيرة رياضية بمضمار المشاة على طريق الملك فيصل بمدينة تبوك , لدعم أطفال التوحد بالمنطقة , بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد 2018م ، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية بالمنطقة .وهدفت المبادرة التي جاءت تحت عنوان " لنمشي من أجل تفهم اختلافهم" إلى التعريف باضطراب التوحد و نشر التوعية عن الإضطراب في النمو العصبي لتأثيره على تطور وظائف العقل , وكذلك لفت انتباه المجتمع لهذا الاضطراب على اعتبار أنه أزمة صحية عالمية , ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع .وشارك في المسيرة أكثر من 200 عضو يتقدمهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأكاديميين والأطباء وعدد من أعضاء جمعية التقاعد,ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة, وطاقم فريق دراجتي بتبوك, وفريق نبض الحياة التطوعي.وتعمل جمعية التوحد بمنطقة تبوك من خلال إحياء اليوم العالمي للتوحد إلى رفع درجة الوعي في المجتمع حول الاضطراب بما ينعكسإيجاباً على الاكتشاف المبكر للحالات وإنجاح برامج التدخل المبكر، والرعاية والتأهيل والمشاركة الاجتماعية والأهلية في تطوير الخدمات، وأوجه الرعاية التي تحتاجها هذه الفئة الغالية كما تعمل الجمعية على دعم البرامج المختلفة وتنفيذها على أرض الواقع للوقوف في مواجهة التوحد، وإكساب الأطفال ذوي اضطراب التوحد المهارات المتنوعة الاجتماعية واللغوية والتواصلية والأكاديمية والمعرفية والسلوكية والاستقلالية والحسيّة والحركية وغيرها من المهارات النمائية الأخرى .يذكر أن جمعية التوحد بتبوك ستشارك باليوم العالمي للتوحد2018 بفعاليات وأنشطة في "الحكير مول" لمدة ثلاثة أيام في الفترة .// انتهى //02:07ت م