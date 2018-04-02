الصحف السعودية
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث.. الأربعاء
الوطن يحصد نتائج زيارة ولي العهد إلى أميركا.. استثمارات متنوعة وفرص عمل واعدة
الشراكة مع بوينغ.. دور سعودي مميز في صناعة الطيران
ولي العهد قاد الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل
اقتصاد المملكة.. مزدهر قوي يسير وفق رؤية 2030
النخبة الأميركية وقفت على أبرز الإصلاحات السعودية في ظل رؤية 2030 والفرص الاستثمارية الجديدة
نادي نيويورك ينظم جلسة "فرص اقتصادية جديدة في السعودية"
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة حسان بن مساعد
أذربـيـجـان تـديـن استهداف الحوثيين للمملكة
خروج مصابي شظايا صـواريـخ الـحـوثـي
الانقلابيون يتكبدون خسائر كبيرة.. والجيش اليمني يتقدم شمالي صعدة
مقاتلات التحالف تدك مراكز قيادة وآليات حوثية
اتفاق نهائي على إجلاء ثوار ومدنيين من دوما
جيش النظام يُحكم سيطرته على الغوطة
«النضال العربي» تدعو لتوسيع المظاهرات ضد الاحتلال الإيراني
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