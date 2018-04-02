الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث.. الأربعاءالوطن يحصد نتائج زيارة ولي العهد إلى أميركا.. استثمارات متنوعة وفرص عمل واعدةالشراكة مع بوينغ.. دور سعودي مميز في صناعة الطيرانولي العهد قاد الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العملاقتصاد المملكة.. مزدهر قوي يسير وفق رؤية 2030النخبة الأميركية وقفت على أبرز الإصلاحات السعودية في ظل رؤية 2030 والفرص الاستثمارية الجديدةنادي نيويورك ينظم جلسة "فرص اقتصادية جديدة في السعودية"أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة حسان بن مساعدأذربـيـجـان تـديـن استهداف الحوثيين للمملكة‏خروج مصابي شظايا صـواريـخ الـحـوثـيالانقلابيون يتكبدون خسائر كبيرة.. والجيش اليمني يتقدم شمالي صعدةمقاتلات التحالف تدك مراكز قيادة وآليات حوثيةاتفاق نهائي على إجلاء ثوار ومدنيين من دوماجيش النظام يُحكم سيطرته على الغوطة«النضال العربي» تدعو لتوسيع المظاهرات ضد الاحتلال الإيراني// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت