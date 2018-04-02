وركزت الصحف على عديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" تحت عنوان ( ميداليات الدم )، إذ قالت: الأحداث الدامية التي وقعت في غزة وأسقطت عشرات الشهداء ومئات المصابين نتيجة للعنف المفرط من جانب القوات الإسرائيلية إنما هي دليل جديد على تخاذل المجتمع الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية تحديداً والتي تعتبر الأقدم في التاريخ البشري دون حل.آلة الحرب والعنف الإسرائيلية لن تقف عند أي حد طالما كانت النتائج معروفة سلفاً، فبيانات الاستهجان ودعوات التهدئة وحتى تلك التي تدعو إلى فتح تحقيق مستقل لتلك الأحداث قوبلت بتهكم من قبل الحكومة الإسرائيلية حيث قال وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عبر حسابه على تويتر "لا أفهم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق"، فالحكومة الإسرائيلية تعتبر المطالبة بفتح تحقيق في الأحداث التي قُتل فيها أبرياء نفاقاً، فمن وجهة نظرها تعتبر أن ما حدث أمر عادي ويمر مرور الكرام دون أي عقوبات ملموسة، بل إن ليبرمان ذاته قال: "قام الجنود الإسرائيليون بما يلزم، أعتقد أن جميع الجنود يستحقون ميدالية".وواصلت : ميداليات عليها دماء الشهداء، هذا هو المنطق الإسرائيلي الذي يكرّم قتلة الأبرياء، وليس لنا أن نستغرب منطق وزير الحرب الإسرائيلي فهو ذات المنطق الذي قامت (إسرائيل) عليه قبل سبعين عاماً ويزيد، منطق العنف وسفك الدماء دون أي إحساس بالذنب، وما يزيد الطين بلة أن المجتمع الدولي برمته يشارك في تلك الجرائم مشاركة ضمنية عبر عدم إيقاف (إسرائيل) عن تلك الممارسات التي أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية، وموقفه هذا يعطي ضوءًا أخضر لاستمرارها طالما بقي المجرم دون عقاب يردعه أو حتى يحد من تهاونه واستخفافه بأي قرارات من الممكن أن تصدر في حقه.// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت