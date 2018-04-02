عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق القصيم ، حائل ، الرياض واجزاء من منطقة الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة .
في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية, بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية و الاجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة و الرياض.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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