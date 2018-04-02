ويلينغتون 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأدى الإعصار جوزي الذي ضرب جزيرة فيجي إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان خامس، في حين ما تزال الفيضانات تغمر مساحات واسعة في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.وغمرت الفيضانات الجزء الأكبر من مدينة "نادي" السياحية بسبب الرياح العاتية التي رافقت الإعصار وبلغت سرعتها 100 كلم/ساعة.وقال المسؤول في الشرطة ليفاي دريو لموقع فيجي فيلدج الإخباري المحلي:" إن مياه الفيضانات جرفت خمسة أشخاص تم العثور على جثث أربع منهم ، في حين ما يزال جاريًا البحث عن الخامس المفقود وهو شاب عمره 19 عامًا".وأوضح المكتب الوطني لإدارة الكوارث أنه تم إيواء أكثر من ألف شخص في مراكز إخلاء، في حين ما يزال الأرخبيل في حالة إنذار بسبب استمرار خطر الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.// انتهى //07:28ت م