عام / لجنة الانتخابات: كارلوس ألفارادو يفوز في انتخابات كوستاريكا الرئاسية
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
سان خوسيه 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
فاز وزير العمل السابق كارلوس ألفارادو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية.
وقالت اللجنة إن كارلوس ألفارادو ( 38 عامًا ) من حزب "العمل للمواطنين" حصل على أكثر من 66% من إجمالي الأصوات، بعد فرز 62ر90% من الأصوات.
وتنافس وزير العمل السابق مع البرلماني مرشح حزب "الإصلاح الوطني" المحافظ فابريسيو ألفارادو ( 43 عامًا ) .
// انتهى //
08:37ت م