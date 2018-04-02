سان خوسيه 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسفاز وزير العمل السابق كارلوس ألفارادو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية.وقالت اللجنة إن كارلوس ألفارادو ( 38 عامًا ) من حزب "العمل للمواطنين" حصل على أكثر من 66% من إجمالي الأصوات، بعد فرز 62ر90% من الأصوات.وتنافس وزير العمل السابق مع البرلماني مرشح حزب "الإصلاح الوطني" المحافظ فابريسيو ألفارادو ( 43 عامًا ) .// انتهى //08:37ت م