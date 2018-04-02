طرابلس 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وحكومته لحل مشاكل الجنوب أمنيًا وإقتصاديًا، موضحة أن تقرير لجنة الجنوب الوزارية يؤكد على خطورة الوضع بالجنوب الليبي من الناحية الأمنية، وأن الحدود الجنوبية مخترقة وتفشي الإرهاب جعل الجنوب قنبلة موقوتة للحكومة شرقًا وغربًا، داعية إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب.وأشارت إلى تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفه حفتر، وتأكيده أن عملية تحرير مدينة درنة باتت وشيكة، وأن القيادة العامة منحت أكثر من فرصة للجماعات المتطرفة في درنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوى.واهتمت صحف الاثنين بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة تواصل الاشتباكات بمدينة سبها بين قوات الجيش وجماعات التمرد التشادية التي تحاصر قلعة سبها التاريخية ومقر اللواء السادس، موضحة ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى إلى تسعة قتلى، و 35 جريحًا، داعية الجميع إلى ضرورة التوحد من أجل مكافحة الإرهارب وطرد الجماعات الإفريقية.ونقلت تأكيد عدد من نواب المجلس الأعلى للدولة حول التوافق مع مجلس النواب على كل النقاط الخلافية المتعلقة بالسلطة التنفيذية وهيكلية الرئاسي القادم وتشكيل الحكومه، موضحين استمرار الخلاف وبقاء النقطة الخلافية الوحيدة بين المجلسين وهي الترتيبات الأمنية والمؤسسة العسكرية.وواصلت صحف ليبيا اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، مبينة تصريحات وزير الخارجية المصرى سامح شكري، أن القمة العربية المقبلة ستناقش الإرهاب وتداعياته فى سورية وليبيا واليمن،// انتهى //08:43ت م