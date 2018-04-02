الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة العدل عن انتهاء الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة والحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.وانتهت الوزارة من دراسة جميع طلبات المتقدمات وتحديد النتيجة ورفعها على موقعها على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa). داعية المتقدمات إلى الدخول للموقع والاستعلام عن النتيجة.ونوهت وزارة العدل بأنه سيتم قريباً الإعلان عن تحديد مقرات ومواعيد الاختبار التحريري للمرشحات مبدئياً.يشار إلى أن وزارة العدل فتحت باب التوظيف للمرأة السعودية تسهيلاً لخدمة المستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث أدرجت هذه الوظائف في عدد من الدوائر العدلية بالمملكة من المحاكم المتخصصة ومحاكم ودوائر الأحوال الشخصية.// انتهى //09:25ت م