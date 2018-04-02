المدينة المنورة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدشّن مكتب التعليم بمحافظة الحناكية أمس, مبادرة "يوم الرياضيات في التعليم" والمعرض المصاحب له, والهادفة إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلاب نحو الرياضيات.وبيّن المشرف على المبادرة حمدي العياضي، أنها تشجع على تطبيق المفاهيم الرياضية على أرض الواقع، كما تساعد على نشر ثقافة المسابقات الدولية, وحث الطلاب على المشاركة فيها، وصولاً إلى تحسين جودة مخرجات تعلم الرياضيات بما يحقق الريادة والتميز, مضيفاً أنه تم التعميم على مدارس المحافظة بتطبيق المبادرة من خلال تنظيم فقرات ومعارض ومسابقات وبرامج تعليمية وحياتية هادفة.// انتهى //09:28ت م