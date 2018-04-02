نجران 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستنظم جامعة نجران, غداً دورة بعنوان "كيف تبني مشروعك الخاص, تجارب ناجحة", وذلك بقاعة مكتبة الأمير مشعل بالجامعة.وتهدف الدورة التي يقدمها زين العابدين فلاته, إلى تسليط الضوء على الخطوات الصحيحة لبناء المشروع الخاص, وأهمية الفكرة ودراسة الجدوى, والكيفية التي يتم بها نجاح المشروع واستمراره, وتأتي الدورة في إطار فعاليات "يوم المهنة الثاني" الذي تنظمه الجامعة بدءاً من يوم غد.// انتهى //09:28ت م