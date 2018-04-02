الداير بني مالك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان أمس، الزيارة الثانية من مشروع " الاستشاري الزائر" للعام الحالي 2018م، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بمستشفى محافظة الداير بني مالك العام.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس, أن المشروع يهدف لتقديم خدمات طبية متقدمة خاصة لسكان القرى والمناطق النائية، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتوسيع نطاق الخدمات الطبية الاستشارية، بالتعاون مع صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر التخصصي ومراكز الرعاية، وبإسهام من الأطباء والممارسين الصحيين.وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي قدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنة وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة والأورام، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، والاستشارات النفسية، حيث شاركت الجمعية بعياداتها المتنقلة، وهي عيادة الباطنية والسكر، وعيادة الاسنان، وعيادة العيون، إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعمل في إطار مشروع مشترك مع الجمعية السعودية للسرطان بالرياض.وبين أنه تم الكشف على 390 حالة من المراجعين كما تم تأمين العلاج اللازم لعدد 37 مريضًا ومريضة، إلى جانب التحويل المباشر لنحو 44 مريضًا إلى مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر نظرًا لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية.// انتهى //09:31ت م