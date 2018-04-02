فيفاء 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستفقد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، أمس، مقر سوق فيفاء الجديد، اطلع خلالها على سير العمل بالسوق وتجهيز المحلات من قبل المستثمرين استعداداً لافتتاحه رسمياً.والتقى رئيس البلدية خلال الجولة بالمستثمرين، مستمعاً لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول السوق، موكداً أن سوق فيفاء يعد من أهم المواقع السياحية والاستثمارية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه بدأ العمل به بشكل جزئي وسيتم تشغيله كلياً خلال الأيام القادمة وافتتاحه رسمياً.// انتهى //09:45ت م