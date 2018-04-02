بيروت 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على التحضيرات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للمشاركة في مؤتمر "سيدر 1" المخصّص لدعم الإقتصاد اللبناني والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة القادم.وتابعت صحف الاثنين الأنباء المتعلقة بمستجدات الميدان السوري مبرزة القصف العنيف الذي شنته قوات النظام السوري على مدينة دوما المحاصرة أمس، وأسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.كما أخبرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض.ولفتت إلى التقدم الميداني الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني أمس، في أكثر من محور بمحافظة صعدة وسط انهيار في صفوف ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وتناقلت صحف لبنان إعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمملكة البحرين أمس، عن اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في تاريخ المملكة.// انتهى //09:55ت م